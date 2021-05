Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Oberhausen (dpa/lnw) - Ein 45 Jahre alter Autofahrer ist in Oberhausen in einem Waldstück gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Mann sei zuvor mit seinem Wagen von einer Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Er wurde demnach durch den Aufprall in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen, denen er später in einem Krankenhaus erlag. Wie es zu dem Alleinunfall am Samstag in den frühen Morgenstunden kommen konnte, stand laut Polizei zunächst noch nicht fest.

Von dpa