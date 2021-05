«Movie Park»: Hätten uns Perspektive über Öffnung gewünscht

Bottrop (dpa/lnw) - Trotz Lockerungen für die Gastronomie in NRW müssen der «Movie Park Germany» in Bottrop sowie alle anderen Freizeitparks im Land weiter geschlossen bleiben. In der seit Samstag gültigen Coronaschutz-Verordnung wird der Betrieb von Freizeitparks weiterhin ausdrücklich untersagt. «Eine Perspektive über eine mögliche Eröffnung hätten wir uns sehr gewünscht», schrieben die Betreiber des «Movie Parks» am Wochenende bei Facebook: «Jedoch müssen wir weiterhin auf ein Zeichen aus der Politik warten.»

Von dpa