Fans stimmen Team von Arminia ein: «Spornt uns an»

Bielefeld (dpa) - Zahlreiche Fans haben den Mannschaftsbus von Arminia Bielefeld vor dem wichtigen Abstiegskampf-Duell gegen die TSG 1899 Hoffenheim nahe des Stadions empfangen. «Wir haben eine große Chance für uns was zu reißen, für den Verein, für die Stadt», sagte Trainer Frank Kramer vor der Partie in der Fußball-Bundesliga im TV-Sender Sky. «Man hat beim Herfahren gesehen, was das allen bedeutet. Das spornt uns natürlich umso mehr an», ergänzte der Coach. Die Arminia entschuldigte sich via Twitter bei den Fans, die wegen einer Änderung der Route durch die Polizei vergeblich auf das Team gewartet hatten.

Von dpa