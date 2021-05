Kinder melden Frau in Fluss: Vermutlich Fehlalarm

Am Abend war die Suche ohne Erfolg eingestellt worden. Wie der Sprecher am Samstag erklärte, gehe man von einem Fehlalarm aus. Es gebe keine Hinweise auf die Beobachtungen der Kinder in dem geschilderten Ausmaß. Es werde auch niemand vermisst. Offenbar hätten die Kinder den Streit eines Pärchens am Werreufer miterlebt und die Lage durch Erzählungen eines weiteren Zeugen übersteigert interpretiert. Den Kindern werde aber kein Vorwurf gemacht, da sie verantwortungsvoll gehandelt und eine Gefahrensituation gemeldet hätten, hieß es weiter.

