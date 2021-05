Fans verabschieden VfL Bochum mit Bengalos nach Nürnberg

Bochum (dpa) - Trotz der Corona-Pandemie haben rund 5000 Fans Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum angesichts des möglichen Aufstiegs in die Fußball-Bundesliga bei der Abfahrt zum vorletzten Saisonspiel verabschiedet. Diese Zahl teilte die Polizei am Samstag mit, nachdem sich die Mannschaft auf die Reise zum Spiel beim 1. FC Nürnberg am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) machte.

Von dpa