Zwölfjähriger wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Dinslaken (dpa/lnw) - Ein Zwölfjähriger ist in Dinslaken (Kreis Wesel) von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das Kind überquerte am Samstag zu Fuß die Straße, als es laut Angaben der Polizei mit dem Wagen eines 53-Jährigen zusammenprallte. Zuvor waren bereits zwei Mädchen auf die Fahrspur gerannt. Der Mann bremste ab, aber kollidierte noch mit dem Jungen. Dieser wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht, teilte die Polizei am Sonntag weiter mit.

Von dpa