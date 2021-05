Ennepetal (dpa/lnw) - Bei einem Autounfall in Ennepetal (Ennepe-Ruhr-Kreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Ihr Wagen war am Sonntagabend von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet, wie die Feuerwehr mitteilte. Beide Fahrzeuginsassen wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa