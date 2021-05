Warnstreiks im NRW-Handel: Verdi will weiter Druck machen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gewerkschaft Verdi will mit einem weiteren Warnstreik der Beschäftigten des Lebensmittelhandels und des Groß- und Außenhandels Druck machen. Am Montag wollten sie die Arbeit niederlegen, teilte die Verhandlungsführerin Silke Zimmer mit. Zuvor hatten bereits Betriebe in Köln, Hagen, Hamm und Ratingen gestreikt. «Die Beschäftigten haben ein faires erstes Angebot verdient», sagte Zimmer. Verdi fordert für die Beschäftigten beider Brachen ein plus von 4,5 Prozent, sowie 45 Euro mehr Lohn. Arbeiter im Einzelhandel sollen einen Mindestlohn von 12,50 Euro pro Stunde bekommen.

Von dpa