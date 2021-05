Antisemitische Vorfälle: Reul fordert hartes Durchgreifen

Berlin (dpa) - Nach antisemitischen Vorfällen bei pro-palästinensischen Protesten in Deutschland hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul eine stärkere Sensibilisierung arabischstämmiger Zuwanderer angemahnt. Er frage sich, ob diese ausreichend dazu geschult würden, was den deutschen Staat und das besondere Verhältnis zu den Juden ausmache. «Ich weiß gar nicht, ob das ausreichend passiert», sagte der CDU-Politiker am Montag im ZDF-«Morgenmagazin». Wichtig sei, dafür zu sorgen, dass antisemitische Einstellungen gar nicht erst entstünden.

Von dpa