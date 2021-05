Keine Steuererstattung für Wartezeit auf Kirchenaustritt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die ungewöhnlich langen Wartezeiten auf einen Termin zum Kirchaustritt begründen keinen Anspruch auf Erstattung der Kirchensteuer für die Wartezeit. «Ein rückwirkender Eintritt der Wirksamkeit der Erklärung ist gesetzlich nicht vorgesehen», stellte NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) auf Anfrage der AfD-Fraktion fest. Die Kirchensteuerpflicht ende mit Ablauf des Monats, in dem die Austrittserklärung wirksam werde, heißt es in der am Montag vom Düsseldorfer Landtag veröffentlichten Antwort.

Von dpa