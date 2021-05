Warten auf den Papst in NRW: «Wann kommt er denn?»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung hofft trotz pandemiebedingter Einschränkungen auf einen Besuch von Papst Franziskus in Nordrhein-Westfalen. Bei einer Privataudienz am 1. Oktober 2020 habe Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Papst Franziskus zu einer solchen Visite eingeladen, bestätigte die Landesregierung in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine SPD-Anfrage.

Von dpa