CDU und FDP weisen Vorwurf der Verschleierung zurück

Düsseldorf (dpa/lnw) - Gut drei Jahre nach der «Hacker-Affäre» um die damalige Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU) haben die Regierungsfraktionen Vorwürfe der Verschleierung von Ermittlungsergebnissen durch die Landesregierung abschließend zurückgewiesen. Im Teil-Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses zur Hacker-Affäre heißt es: «Der Ministerpräsident und die Staatskanzlei haben die Herstellung voller Transparenz zu keiner Zeit und in keiner Art und Weise behindert.» Für die Annahme einer Verschleierung gebe es «nicht den geringsten Anlass», heißt es weiter in dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden 534-Seiten-Bericht, den der Ausschuss am Montag mit den Stimmen von CDU und FDP beschließen wollte. Die Opposition aus SPD und Grünen kommt in einem Sondervotum zu einem ganz anderen Ergebnis.

Von dpa