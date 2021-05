Volleyball-Bundesligist Düren verpflichtet Talent Urban

Düren (dpa/lnw) - Volleyball-Bundesligist SWD powervolleys Düren hat Mittelblocker Melf Urban verpflichtet. Das 19 Jahre alte Talent hat in der vergangenen Saison mit einem Doppelspielrecht für das Volleyball Internat Frankfurt in der 2. Liga und für die United Volleys Frankfurt in der Bundesliga gespielt. «Melf ist aus meiner Sicht der beste Mittelblocker des vergangenen Junioren-Jahrgangs», wurde Dürens Trainer Rafał Murczkiewicz in einer Mitteilung des Vereins von Montag zitiert.

Von dpa