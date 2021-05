Antisemitische Demo: Keine weiteren Verdächtigen ermittelt

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Im Fall der antisemitischen Demonstration an der Synagoge in Gelsenkirchen hat die Polizei außer zwei Männern noch keine weiteren Teilnehmer identifizieren können. «Die Ermittlungen dauern an», sagte eine Sprecherin am Montag. Unter anderem werde Zeugenhinweisen nachgegangen. Die Ermittlungen werden von der Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei geführt. Ermittelt wird unter anderem wegen Volksverhetzung.

Von dpa