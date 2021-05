Münster: Ratsherr tritt aus SPD aus und wechselt zur CDU

Münster (dpa/lnw) - Politischer Paukenschlag in Münster: Acht Monate nach der Kommunalwahl wechselt Ratsherr Mathias Kersting die Partei. Am Montag erklärte der 34-Jährige seinen Austritt aus der SPD, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sein Ratsmandat will er in Zukunft für die CDU ausüben. Damit wäre im Rat der Stadt eine Ein-Stimmen-Mehrheit (34) für die Koalition aus Grünen, SPD und der neuen Partei Volt gekippt. Oberbürgermeister in Münster ist der CDU-Politiker Markus Lewe, dessen Partei im Rat bislang 22 von 66 Mandaten hält. Zuvor hatten mehrere Medien über den Parteiaustritt berichtet.

