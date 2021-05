Wiederbelebung der Innenstädte: IHK bringt neue Regeln ins Gespräch

Erleichterung macht sich breit: Die Wirtschaft in der Region ist sehr erfreut, dass sich mit der Eindämmung der Pandemie in vielen Kommunen wieder Öffnungsperspektiven für Handel und Gastronomie ergeben. „Wir haben lange dafür gekämpft, dass das möglich ist“, betonte der Präsident IHK Nord Westfalen, Dr. Benedikt Hüffer , am Montag in einer ­gemeinsamen Video-Konferenz mit der IHK Dortmund. Er dankte der Landesregierung für die Lockerungen durch die Corona-Schutzverordnung.

Allerdings seien manche Regeln äußerst streng. Hüffer warb dafür, die Aufhebung der Testpflicht beim Einkaufen schon bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 zu erlauben. „Wer erst zwei Stunden am Testzentrum anstehen muss, hat weniger Lust einzukaufen“, sagte Hüffer.

„Die Freude am ­Leben muss wieder sichtbar werden – auch in den Innenstädten der Region.“ Dr. Benedikt Hüffer, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nord Westfalen in Münster, erwartet spätestens für den Herbst wieder eine starke Belebung des Einzelhandels und der Gas­tronomie im Münsterland und der Emscher-Lippe-Region. Doch Hüffer forderte am Montag in einer gemeinsamen Video-Konferenz mit der IHK-Dortmund die Unterstützung der Politik. So sollten beispielsweise Investitionen in technische Sys­teme wie Luftreinigungs­anlagen und CO-Messgeräte mit Finanzmitteln oder steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten gefördert werden.

Unbürokratische Lösungen

Die Förderung von Sonderverkaufsaktionen – etwa im Modehandel – regte der Präsident der IHK Dortmund, Heinz-Herbert Dustmann, an. „Dafür könnten kommunen beispielsweise Verkaufszelte auf den Einkaufsstraßen aufstellen, in denen Modewaren der vergangenen Saison mit Rabatt verkauft werden“, so Dustmann. Er empfahl auch die Erweiterung der Außengastronomieflächen. Diese könne unbürokratisch und ohne zusätzliche Kosten erfolgen.

Hüffer verwies auf das ­Sofortprogramm der nordrhein-westfälischen Landesregierung zur Stärkung der Innenstädte. Er hob mögliche Fondslösungen für die Weitervermietung von Geschäften an ­junge Firmengründer hervor. Auch die Nutzung von ­Ladenflächen durch nur kurzzeitig bestehende so­genannte Pop-up-Stores sei denkbar. Eine unbürokratische Umnutzung könne auch zu Testzentren, Paketdepots, Dienstleistungen und auch wieder Wohnen in der Innenstadt erfolgen.

Neue Corona-Regeln in NRW ab 15. Mai

GASTRONOMIE Eingeschränkte Öffnungen der Außengastronomie werden wieder erlaubt, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen unter 100 Neuinfektionen gerechnet auf 100 000 Einwohner liegt. Dies traf am Mittwoch laut Pinkwart auf sieben Kreise in NRW zu. Voraussetzung sei eine verminderte Gästezahl. "Zugang haben Getestete, Geimpfte und Genesene." Innenbereiche dürften entsprechend ab einer Inzidenz unter 50 wieder geöffnet werden. Foto: Roland Weihrauch / dpa

HOTELS Für private Gäste dürfen Hotels unter Auflagen bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 wieder öffnen - also, wenn der Wert in der Kommune an mindestens fünf Tagen darunter liegt. Die Erlaubnis ist aber auf maximal 60 Prozent der Hotelkapazitäten begrenzt, jedenfalls solange bis die Inzidenz unter 50 fällt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) begrüßte die Perspektiven, forderte aber eine einfache und unbürokratische Kontrolle. Es müsse ausreichen, wenn ein Gast ein Dokument vorzeige. «Weitere Prüfungen oder gar eine Dokumentation der Zutrittsberechtigung» seien den Wirten nicht zuzumuten, sagte Haakon Herbst, Regionalpräsident im Dehoga NRW. Foto: Caroline Seidel / dpa

EINZELHANDEL Unter Inzidenz 100 dürfen alle Geschäfte öffnen - ohne Terminbuchung, aber nur für eine begrenzte Zahl getesteter Kunden. Foto: Roland Weihrauch / dpa

CAMPING Auch Übernachtungen in Ferienwohnungen sowie auf Camping- und Wohnmobilplätzen werden bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 für negativ Getestete, Geimpfte und Genesene wieder möglich. Der ADAC rechnet mit einer noch stärkeren Nachfrage als 2020. Foto: Sören Stache / dpa

BILDUNG Für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität in Kitas, Schulen und Hochschulen strebt Laumann eine landeseinheitliche Lösung an. Sie soll greifen, wenn die Wocheninzidenz landesweit unter 100 liegt. Anfang kommender Woche werde es darüber Gespräche zwischen den Ministerien für Gesundheit, Kinder, Schule und Hochschulen geben. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

FREIZEIT Bei einer Inzidenz unter 100 dürfen kleinere Außeneinrichtungen für Geimpfte, negativ Getestete und Genesene öffnen, etwa Minigolf, Kletterparks, und Hochseilgärten. Freibäder dürfen für eine begrenzte Besucherzahl zum Sport zulassen; die Liegewiesen dürfen hingegen nicht genutzt werden. Private Veranstaltungen werden erst ab einer Inzidenz unter 50 erlaubt: im Außenbereich mit maximal 100 Personen, innen mit maximal 50 Personen jeweils mit negativem Testergebnis. Ausgangsbeschränkungen fallen ab einer Inzidenz unter 100; unterhalb der 50er-Marke wären wieder Treffen mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten plus Kindern bis 14 Jahre erlaubt. Foto: Guido Kirchner / dpa

IMPFEN "Mein Ziel ist es, dass wir es in Nordrhein-Westfalen schaffen, jeden Tag ungefähr ein Prozent der Impfberechtigten zu impfen", sagte Laumann. Bislang sind in NRW rund 35 Prozent einmal geimpft, 8,8 Prozent haben bereits den vollen Schutz nach zwei Spritzen. Auch rund eine Million Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren könnten in NRW mit einem Angebot rechnen, sobald der Impfstoff von Biontech/Pfizer für diese Altersgruppe zugelassen sei. "Der Bund wird dafür zusätzlichen Impfstoff zur Verfügung stellen." Foto: Swen Pförtner / dpa

KULTUR In Regionen mit einer Wocheninzidenz unter 100 werden kulturelle Freiluft-Veranstaltungen mit bis zu 500 Gästen erlaubt. Der Besuch von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen Einrichtungen ist nach vorheriger Terminbuchung möglich. Zulässig ist in geschlossenen Räumen maximal ein Besucher pro 20 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Foto: Guido Kirchner / dpa

MESSEN UND KONGRESSE Als erstes Bundesland eröffne NRW auch Messen wieder eine Perspektive, betonte Pinkwart. Messen werden mit beschränkter Besucherzahl und nach demselben Flächen-Schlüssel vom vergangenen September erlaubt, wenn die Inzidenz unter 50 liegt. Für Kongresse und Tagungen sollen die gleichen Regeln gelten. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

REISEN IN DIE NIEDERLANDE Eine neue Einreiseverordnung des Bundes sehe vor, dass Reisende, die länger als 48 Stunden in den Niederlanden gewesen seien, fünf Tage in Quarantäne müssten, erklärte Laumann. Jeder, der sich jetzt länger als 48 Stunden in den Niederlanden aufhalte und nicht zu den Grenzpendlern gehöre, müsse davon ausgehen, dass die neue Regelung gelte. Erst am fünften Tag könnten sich die Betroffenen frei testen lassen. Die bisherige nordrhein-westfälische Regelung, dass Reisende sich direkt nach der Rückkehr frei testen lassen konnten, gelte nicht mehr. Foto: Sina Schuldt / dpa

Bedeutende Rolle des ÖPNV

„Auch müssen sich Handel und Eventkultur in den Innenstädten ergänzen“, zeigte Hüffer weitere Perspektiven auf. Die erst vor wenigen Wochen in ausgewählten Kommunen festgelegten Modellprojekte in den BereichenKultur, Sport- und Freizeitwirtschaft sollten fort­gesetzt werden, empfahl der IHK-Präsident. Dies gelte insbesondere für Projekte, die mithilfe digitaler Anwendungen dazu beitragen, Kunden- und Besucher­ströme so sicher wie möglich zu steuern und Infektionsketten schneller und zu­verlässiger nachzuverfolgen.

Für die Belebung der Citys spielt auch der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) eine bedeutende Rolle. Hüffer betonte, dass die Coronakrise auch für den ÖPNV zur Unzeit gekommen sei. Nicht wenige Menschen seien von Bus oder Bahn auf das eigene Auto oder das Fahrrad ­gewechselt. „Deshalb sind die kommunalen Aufgaben­träger, aber auch Bund und Land aufgefordert, am Ausbau und an einer weiteren Attraktivitätssteigerung des ÖPNV festzuhalten“, forderte der IHK-Präsident. Nur so könne das bei einem Teil der Kunden verloren gegangene Vertrauen in die Leistungs­fähigkeit und Infektions­sicherheit von Bussen und Bahnen zurückgewonnen werden.

Hüffer appellierte zudem an die Kommunen, „sehr pragmatische Schritte“ zu gehen, um die gute Erreichbarkeit der Innenstädte zu garantieren.