Dinslaken (dpa/lnw) - Auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Dinslaken (Kreis Wesel) sind sieben Fahrzeuge in Brand geraten. Dabei ist ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Aus bisher ungeklärter Ursache fingen die Autos in der Nacht zu Dienstag gegen 1.00 Uhr Feuer. Es wurde niemand verletzt.

Von dpa