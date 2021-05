Produktionshalle brennt wegen technischen Defekts

Lotte (dpa/lnw) - Wegen eines Brandes in einer großen Produktionshalle eines Kunststoff-Herstellers hat es in Lotte (Kreis Steinfurt) einen Großeinsatz der Feuerwehr gegeben. Ursache des Feuers war ersten Erkenntnissen zufolge ein technischer Defekt, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Demnach fingen in der Nacht zu Dienstag zwei Produktionsbänder Feuer. Die Feuerwehr konnte die Brandherde schnell löschen. Es wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstanden Sachschadens war zunächst unbekannt.

Von dpa