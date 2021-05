Unbekannte stehlen Musiker wertvolles Saxofon

Espelkamp (dpa/lnw) - Ein mehrere Tausend Euro teures Saxofon haben unbekannte Diebe am vergangenen Sonntag einem älteren Mann in Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) aus dessen Auto gestohlen. Das wertvolle und hochwertige Musikinstrument habe im Kofferraum des Wagens gelegen, den der Senior in der Nähe einer Kirche geparkt hatte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als der Musiker das goldene Saxofon aus seinem Fahrzeug holen wollte, um damit beim Gottesdienst zu spielen, war es inklusive des Instrumentenkoffers verschwunden.

Von dpa