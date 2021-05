Lungenkrankheit COPD an Rhein und Ruhr besonders häufig

Düsseldorf/Hagen (dpa/lnw) - In Nordhrein-Westfalen leiden die Menschen einer Analyse der Krankenkasse AOK zufolge häufiger an der chronischen Lungenerkrankung COPD als im Bundesdurchschnitt. Besonders häufig kommt die typische Raucher-Krankheit in den Ballungsregionen vor, wie aus Mitteilungen der AOK für die Landesteile hervorgeht. So waren laut aktuellem Gesundheitsatlas in Westfalen-Lippe im Jahr 2019 rund 387 000 Patienten betroffen, was einer Krankheitshäufigkeit von 8,3 Prozent der Menschen über 40 Jahren entspricht. In der Region Nordrhein wurden rund 464 000 der Über-40-Jährigen mit COPD gezählt, womit der Anteil dort prozentual bei 8,5 Prozent liegt. Im bundesweiten Schnitt liegt die Häufigkeit bei 7,1 Prozent.

Von dpa