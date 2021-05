Stromerzeugung mit Flugzeug: RWE baut Testanlage in Irland

Essen (dpa) - Der Energiekonzern RWE will Höhenwinde für die Stromproduktion nutzen. In Irland errichtet der Stromversorger ein Testzentrum für Flugwindkraftanlagen. Die Baugenehmigung sei jetzt erteilt worden, teilte RWE am Dienstag mit.