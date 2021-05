Kutschaty will KZ-Gedenkstättenbesuch als Schulpflicht

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty will, dass jeder Schüler in NRW mindestens einmal in seiner Schullaufbahn eine KZ-Gedenkstätte oder die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel besucht. «Das gehört zwingend heute in einen Lehrplan», sagte Kutschaty am Dienstag in einer Pressekonferenz. Die Schülerinnen und Schüler müssten authentisch erfahren, wohin Wegsehen und Judenhass führen könnten, forderte der SPD-Politiker. Auf Schulhöfen verrohe die Sprache, «Jude» werde von Jugendlichen teils als Schimpfwort benutzt. Dagegen müsse das Land massiv in mehr Prävention investieren.

Von dpa