Krefeld (dpa/lnw) - Eine 36-jährige Frau ist in Krefeld mit mehreren Messerstichen schwer verletzt worden. Man habe einen Verdächtigen in der Nähe des Tatorts festgenommen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Frau war in einem Wohnhaus gefunden und in eine Klinik gebracht worden. Sie war nicht vernehmungsfähig.

Von dpa