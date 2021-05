Bericht: Hummels kehrt für EM in Nationalmannschaft zurück

Dortmund (dpa) - Mats Hummels kehrt einem Bericht von Sport1 zufolge nach mehr als zwei Jahren in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger werde im Kader von Bundestrainer Joachim Löw für die Fußball-EM in diesem Sommer stehen, schrieb Sport1 am Dienstagabend auf seiner Internetseite. Der DFB bestätigte die Personalie zunächst nicht, Löw will seinen Kader für die EM-Endrunde vom 11. Juni bis 11. Juli an diesem Mittwoch bekanntgeben. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet, dass auch Thomas Müller ins Nationalteam zurückkehre.

Von dpa