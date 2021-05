Tödliche verlaufene Flucht aus Psychiatrie: Mann gesteht

Kleve (dpa) - Nach der tödlich verlaufenen Flucht zweier Straftäter aus einer geschlossenen Psychiatrie in Bedburg-Hau vor einem Jahr hat der überlebende Ausbrecher vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Er habe einem Pfleger ein Messer an den Hals gehalten und ihn gezwungen, ihn und einen Mitpatienten aus der Anstalt zu bringen, sagte der 44-jährige Deutsche am Mittwoch vor dem Landgericht Kleve. Später habe er auch das dem Pfleger gestohlene Auto bis Aachen gesteuert.

Von dpa