Prozess um tadschikische Terrorzelle des IS gestartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fünf mutmaßliche tadschikische Terroristen des «Islamischen Staats» stehen seit Mittwoch in Düsseldorf vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft wirft den mutmaßlichen Islamisten in ihrer Anklage unter anderem vor, einen Mordanschlag auf einen Islamkritiker in Neuss geplant zu haben.