Vereine aus Hisbollah-Umfeld verboten: Razzia auch in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach Verboten von Vereinen aus dem Hisbollah-Umfeld hat es am Mittwoch auch eine Razzia in Nordrhein-Westfalen gegeben. Es habe eine Durchsuchungsmaßnahme im Kreis Recklinghausen gegeben, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums in Düsseldorf. «Dabei handelt es sich um eine Privatanschrift.» Es sei landesweit «keine größere Aktion» gewesen. Der Sprecher verwies für weitere Angaben auf das Bundesinnenministerium, da es sich um bundesweites Vereinsverbot handele.