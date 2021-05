«Drogenküche» in Garage: Zwei Verdächtige in U-Haft

Dormagen/Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Ein 49-Jähriger soll in einer Garage in Bergisch Gladbach eine «Drogenküche» zur Herstellung von Amphetamin betrieben haben. Der Verdächtige und ein mutmaßlicher 30 Jahre alter Komplize seien nach monatelangen Ermittlungen nun festgenommen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei Durchsuchungen in Bergisch Gladbach und Dormagen fanden die Ermittler unter anderem mehrere Kilogramm Rauschgift, Waffen sowie blanko Impfausweise und -stempel. Beide Männer kamen in Untersuchungshaft.