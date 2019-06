Vor dem Absturz bewahren

düsseldorf -

Der Anstieg ist dramatisch: Von 2015 bis 2018 hat sich die Zahl der Wohnungslosen in NRW mehr als verdoppelt. 44 343 Menschen waren zuletzt von der Statistik erfasst, das waren 37,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Diese rasante Entwicklung erklärte Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag im Landtag zwar mit einer hohen Zahl von Asylbewerbern, die zwar anerkannt seien, aber noch nicht in eigenen, sondern in kommunalen Unterkünften wohnen. Aber den Minister treibt die Situation trotzdem um – gerade die prekären Fälle. Mit einer neuen Initiative will er verhindern, dass Menschen in persönlichen und finanziellen Krisen ihre Wohnung verlieren und auf der Straße landen oder in Wohnheimen untergebracht werden. „Wohnungslosigkeit ist nach Hunger das schlimmste Zeichen von Armut“, sagte Laumann und erinnerte die Abgeordneten an ein Obdachlosen-Camp direkt neben dem Landtag.