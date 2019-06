Letzter Akt im Politkrimi

Tatsache? Oder ein fieser Zug im politischen Pokerspiel zwischen den aussichtsreichsten Bewerbungen für Münster und Ulm? Im Düsseldorfer Wirtschafts ministerium schlug die Nachricht jedenfalls wie ein Blitz ein. Schließlich glaubte man sich mit Professor Winter , 200 Millionen Euro Landesinvestitionen und 75 an einer Kooperation interessierten Unternehmen bestens aufgestellt. Derweil jubelte man bereits im baden-württembergischen Wirtschaftsministerium: „Wir begrüßen das Votum der Gründungskommission und sind überzeugt, dass Ulm der richtige Standort für die Forschungsfertigung Batteriezelle ist.“

Das klang amtlich. Während man sich in Stuttgart offenbar erfolgreich um eine Bestätigung aus der Kommission bemüht hatte, auf die sich auch der „ Tagesspiegel “ berief, hieß es sowohl aus dem Bundesforschungsministerium als auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium: Die Entscheidung sei offen. Eine eindeutige Empfehlung der Gründungskommission wurde ausdrücklich nicht bestätigt.

Dennoch: Der Druck im Kessel war ebenso gestiegen wie die Nervosität allerorten, sodass Forschungsministerin Anja Karliczek den ursprünglichen Zeitplan – Bekanntgabe am 8. Juli – kippte und kurzfristig für diesen Freitagmorgen zu einer Pressekonferenz einlud, um das Gewinnerkonzept zu verkünden. Es wird der letzte Akt eines Politkrimis.

Denn die frühe Veröffentlichung könnte auch Teil des mit harten Bandagen geführten Wettbewerbs sein, um Karliczek unter Druck zu setzen. Denn bei allen Bewerbungen geht es um handfeste wirtschaftliche Interessen – in Ulm etwa um die die des Batterieherstellers Varta. Die Querelen zwangen die Ministerin sogar, den Vorsitz der Gründungskommission an ihren Wirtschaftskollegen Peter Altmaier (CDU) abzutreten. Ihr wurde Befangenheit unterstellt, weil die NRW-Bewerbung auch ein Nebenprojekt in ihrem Wahlkreis enthält: Allerdings würden in das geplante Versuchsgelände in Ibbenbüren nur Landesmittel fließen.

Derweil zeigt man sich in Stuttgart wie in Düsseldorf betont zuversichtlich. Als sei das Rennen noch offen.