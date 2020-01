Dr. Wolfgang Breuer kann mitten in den Fusionsverhandlungen mit der Provinzial Rheinland mit einer glänzenden Bilanz punkten. Der Versicherungskonzern Provinzial Nord-West mit Sitz in Münster habe seine Beitragseinnahmen im vergangenen Jahr um 6,1 Prozent auf 3,6 Milliarden € gesteigert, berichtete der Vorstandsvorsitzende am Dienstag in Münster. Das ist ein Anstieg um mehr als 200 Millionen €. Als Ursache für den Wachstumssprung verwies Breuer unter anderem auf die „konsequente Positionierung als Versicherer der Regionen“.

Einen Rekord meldet die Provinzial in der Schaden- und Unfallversicherung, in der die gebuchten Beiträge im selbst abgeschlossenen Geschäft 2019 erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Grenze überschritten haben – ein Plus von 5,2 Prozent. „Damit konnten wird den Markt deutlich übertreffen“, freute Breuer sich. Die gesamte Branche wuchs lediglich um 3,2 Prozent.

In der Lebensversicherungssparte war der Anstieg der Beitragseinnahmen mit 7,4 Prozent auf 1,57 Milliarden € noch kräftiger. Im Neugeschäft spielte jedoch das Geschäft gegen Einmalbeiträge eine gewichtige Rolle. Es wuchs um 222 Prozent auf 645 Millionen €.

Mit Blick auf das laufende Jahr verbreitete Breuer Zuversicht: „Mit innovativen Produkten und für unsere Kunden aus der Wohnungswirtschaft sehr komfortablen technischen Anbindungen waren wir 2019 sehr erfolgreich unterwegs. Hier wollen wir 2020 anschließen und neues Wachstum generieren.“ So erweitert der Konzern in der ersten Jahreshälfte sein Portfolio im Firmenkundengeschäft und bringt die neuen Sparten Warenkreditversicherung und Bürgschaftsversicherung auf den Markt.