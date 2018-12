Frauen niedergestochen - Herrmann berichtet zu Festnahme

Nürnberg (dpa) - Nach den teils lebensgefährlichen Angriffen auf drei Frauen in Nürnberg ist ein Tatverdächtiger gefasst. Die Ermittler nahmen den 38-Jährigen Deutschen gestern fest, dem sie über einen DNA-Abgleich auf die Spur gekommen waren. Weil alle Opfer von den Angriffen völlig überrascht wurden, geht die Anklagebehörde in allen drei Fällen von versuchtem Mord aus. Das Motiv ist noch unklar. Einzelheiten zu dem Fall will Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Mittag bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit Vertretern von Polizei und Staatsanwaltschaft bekanntgeben.

Von dpa