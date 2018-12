Zwei Polizisten in Chicago bei Ermittlungen von Zug überrollt

Chicago (dpa) - Bei Ermittlungen nach einem Notruf sind zwei Polizisten in Chicago von einem Vorortzug überrollt und getötet worden. Nach Medienberichten hatten die Beamten nach einem möglichen Schützen gesucht, nachdem besorgte Anwohner von mehreren Schüssen in der Gegend im Süden der Metropole aufgeschreckt worden waren und die Polizei gerufen hatten. Der gesamte Zugverkehr in dem Gebiet sei daraufhin eingestellt worden.