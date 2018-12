Hessens CDU nimmt schwarz-grünen Koalitionsvertrag an

Nidda (dpa) - Die hessische CDU hat dem neuen schwarz-grünen Koalitionsvertrag zugestimmt. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, teilte die Partei nach einer Sitzung des CDU-Landesausschusses in Nidda mit. Die Grünen wollen ebenfalls noch heute auf einer Landesmitgliederversammlung in Hofheim am Taunus über den Vertrag abstimmen. Schwarz-Grün regiert seit Anfang 2014 in Hessen. Die neue Landesregierung könnte am 18. Januar 2019 bei der konstituierenden Sitzung des Landtags ins Amt kommen.

Von dpa