Umfrage: Gut jeder Dritte will Weihnachten in die Kirche

Berlin (dpa) - Gut jeder Dritte will nach einer Umfrage Weihnachten in die Kirche gehen. 37 Prozent bejahten dies in der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Emnid für die «Bild am Sonntag», 63 Prozent verneinten es. Von politischen Predigten wollen die meisten aber verschont bleiben. 54 Prozent der 507 Befragten finden es demnach falsch, wenn sich Pfarrer im Gottesdienst politisch äußern; 41 Prozent finden es richtig.