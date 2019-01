Ein Töchterchen für Sänger Ricky Martin

New York (dpa) - Der Popsänger Ricky Martin ist wieder Vater geworden. «Wir sind mehr als glücklich, mitteilen zu können, dass wir Eltern von einem wunderschönen und gesunden kleinen Mädchen geworden sind», teilte der 47-Jährige in der Silvesternacht auf Instagram mit. Der Name des Kindes sei Lucia. Martin hatte im vergangenen Jahr seinen Lebensgefährten Jwan Yosef geheiratet. Die beiden haben bereits zwei neun Jahre alte Zwillinge.

Von dpa