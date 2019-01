Fahrverbote in Stuttgart - Tausende Ausnahmegenehmigungen

Stuttgart (dpa) - Bei der Stadt Stuttgart sind bereits 3663 Anträge für Ausnahmegenehmigungen von den Diesel-Fahrverboten eingegangen. Mehr als 1500 Anfragen konnten bereits bearbeitet werden, dabei wurden rund 47 Prozent genehmigt, wie eine Stadtsprecherin am Mittwoch mitteilte. Der Stadt zufolge sind von den seit Dienstag geltenden Einschränkungen 72 000 Autos in Stuttgart und Umgebung betroffen. «Rund 10 Prozent davon könnten für Ausnahmegenehmigungen in Frage kommen», sagte die Sprecherin.