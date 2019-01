Merkel: Bürokratiekosten für Landwirte senken

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich für einen Bürokratieabbau für Landwirte ausgesprochen. Ihr liege vor allem daran, dass die «Landwirtschaftspolitik in Europa nicht so viel Bürokratiekosten hervorruft, dass die Landwirte daran verzweifeln», sagte die CDU-Politikerin in ihrem Video-Podcast. Viele Landwirte beklagen, dass sie deutlich mehr Zeit am Computer und am Schreibtisch verbringen müssten als noch vor einigen Jahren, um die Auflagen, Nachweispflichten und Kontrollen in ihren Betrieben zu bewältigen.

Von dpa