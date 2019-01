Weitere Klebstoff-Attacken auf Autos in Wolfsburg

Wolfsburg (dpa) - Die rätselhafte Serie von Klebstoff-Attacken auf Autos in Wolfsburg reißt nicht ab. «Inzwischen wurden über 450 Taten mit einem Schaden von etwa 1,5 Millionen Euro verzeichnet», teilte die Polizei mit. Ohne erkennbare Systematik habe der Täter schon im gesamten Stadtgebiet zugeschlagen. Es wird davon ausgegangen, dass er zumeist im Dunkeln an geparkten Autos vorbeigeht und sie beschmiert. «Verwendet wird dabei ein aggressiver Sekundenkleber, der nicht nur den Lack, sondern auch das Metall darunter angreift», so die Polizei.