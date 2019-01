Seehofer: CSU ist weiter eine bärenstarke Volkspartei

München (dpa) - Der scheidende CSU-Chef Horst Seehofer sieht die Christsozialen weiterhin als «bärenstarke Volkspartei». Die CSU habe in den vergangenen gut zehn Jahren, seit er das Amt übernommen habe, gute Politik gemacht und große Erfolge gefeiert, sagte der 69-Jährige in seiner Rede beim Sonderparteitag in München. «Heute gebe ich das Amt des Parteivorsitzenden mit großer Dankbarkeit und auch mit Stolz in die Hände meiner Partei zurück», sagte Seehofer und fügte hinzu: «Ich gebe heute das Amt weiter, aber es bleibt bei mir ein glühendes Herz für meine politische Familie CSU.»

Von dpa