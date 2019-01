Demo für klimafreundliche Landwirtschaft in Berlin gestartet

Berlin (dpa) - In Berlin haben sich mehrere Hundert Menschen am Brandenburger Tor versammelt, um für klimafreundliche Landwirtschaft und gesundes Essen zu demonstrieren. Unter dem Motto «Wir haben Agrarindustrie satt!» hatten Landwirte sowie Tier- und Umweltschützer zur Messe Grüne Woche zu einer Kundgebung aufgerufen. Schon am Morgen hatten sich Bauern aus ganz Deutschland an einer Trecker-Demo zum Brandenburger Tor beteiligt. Auf drei Routen waren sie in die Stadt gefahren. Insgesamt zählten die Veranstalter rund 170 Traktoren.

Von dpa