Dänemark erreicht Finale der Handball-WM - Sieg gegen Frankreich

Hamburg (dpa) - Co-Gastgeber Dänemark hat als erste Mannschaft das Finale der Handball-Weltmeisterschaft erreicht. Der Olympiasieger setzte sich im ersten Halbfinale in Hamburg überraschend locker mit 38:30 gegen Titelverteidiger Frankreich durch. Im Finale am Sonntag im dänischen Herning kann das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen damit zum ersten Mal überhaupt Weltmeister werden. Gegner dort ist entweder die deutsche Mannschaft oder Norwegen - beide Teams treffen im zweiten Halbfinale am Freitagabend aufeinander.

Von dpa