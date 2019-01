Hängepartie Brexit: May sucht Ausweg in neuen Gesprächen

London (dpa) - Kein Ende im völlig verfahrenen Brexit-Streit: Großbritannien hat sich mit neuen Nachbesserungswünschen prompt eine Abfuhr bei der Europäischen Union geholt. Nur zwei Monate vor dem Austrittsdatum ist damit immer noch kein Weg für eine gütliche Trennung in Sicht. Beide Seiten beteuerten am Mittwoch im Gespräch, sie wollten keinen chaotischen Bruch am 29. März. Trotzdem treibt die EU ihre Vorbereitungen für genau diesen Fall voran. Das Parlament in London hatte zuvor für einen Antrag gestimmt, erneut mit der EU über den Austrittsvertrag zu verhandeln und den Backstop zu streichen.