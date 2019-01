Scheuer dringt bei EU-Kommission auf Grenzwert-Überprüfung

Berlin (dpa) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dringt bei der EU-Kommission auf eine Überprüfung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte. In einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc verwies Scheuer darauf, dass sich in der deutschen Ärzteschaft «Stimmen mehren», die die wissenschaftliche Herleitung des Jahresmittelwerts von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in Frage stellten. «Zur Gewährleistung unserer Mobilität erachte ich es daher als dringend erforderlich, dass sich die Europäische Kommission damit auseinandersetzt und eine Neubewertung der Grenzwerte prüft», heißt es in dem Schreiben.

Von dpa