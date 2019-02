Verdi kündigt für Montag Warnstreik am Hamburger Airport an

Hamburg (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik der Bodenverkehrsdienste am Hamburger Flughafen aufgerufen. «Der Streik soll um 3.00 Uhr beginnen», sagte eine Verdi-Sprecherin am Sonntagabend. Reisende müssten sich auf Verspätungen am Flughafen einstellen. Mit Ausfällen rechnet die Verdi-Sprecherin nicht. Grund für den Warnstreik sei das unzureichende Arbeitgeberangebot in der laufenden Tarifrunde zwischen Verdi und der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg (AVH).