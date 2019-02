Neuer-Einsatz gegen Berlin offen

München (dpa) - Der Einsatz von Manuel Neuer im Achtelfinalspiel des DFB-Pokals gegen Hertha BSC bleibt offen. Wie «Bild» und «Sky» berichteten, war Neuer heute bei der Einheit des FC Bayern auf dem Rasen dabei. Der Fußball-Nationalkeeper trug wegen seiner Daumenverletzung weiter eine Schiene. Sein normales Torwarttraining konnte Neuer aber nicht absolvieren. Neuer war am Samstag beim 1:3 der Münchner in Leverkusen wegen der Blessur am Daumen ausgefallen und von Sven Ulreich vertreten worden.

Von dpa