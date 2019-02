Kampf gegen Plastik - Umweltministerin will mit Handel reden

Berlin (dpa) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze will Ende Februar mit Vertretern der wichtigsten Supermarktketten und Lebensmittelkonzernen über Vermeidung von Plastikmüll sprechen. Sie würde sich über Ideen und Konzepte freuen, an welchen Stellen überflüssige Verpackungen bei der Herstellung und im Handel eingespart werden können, hieß es in einer Einladung zum runden Tisch für den 27. Februar. Zudem sind Umwelt- und Verbraucherverbände eingeladen.