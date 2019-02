Studie: Smartphone-Nutzung weltweit wächst, Südkorea vorne

Berlin (dpa) - Die Nutzung von Smartphones wächst laut einer Studie in vielen Ländern, allerdings gibt es noch immer Unterschiede - sowohl zwischen als auch innerhalb einzelner Nationen. Das ergab eine Untersuchung des US-Instituts Pew Research Center, das im vergangenen Sommer mehr als 30 000 Erwachsene in 27 Ländern befragt hat. An der Spitze steht demnach Südkorea mit einer hundertprozentigen Auslastung an Mobiltelefonen. Dahinter folgen Israel und die Niederlande. Deutschland landete auf dem achten Platz.

Von dpa