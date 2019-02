Templin ernennt Merkel zur Ehrenbürgerin

Templin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mit der Ehrenbürgerwürde ihrer brandenburgischen Heimatstadt Templin geehrt worden. Beim Neujahrsempfang erhielt die 64-Jährige die Urkunde. «Es gibt keinen Zweifel daran, Templin und die Uckermark sind und bleiben meine persönliche Heimat», sagte Merkel. Die Stadt habe sie geprägt. Merkel wurde 1954 in Hamburg geboren. 1957 zog die Familie in die Uckermark. Der Vater, gestorben 2011, baute dort ein Pastoralkolleg auf. Merkel ging in Templin zur Schule und nach dem Abitur zum Studium nach Leipzig und später nach Berlin.

Von dpa