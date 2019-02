CDU startet «Werkstattgespräch» zu Merkels Migrationspolitik

Berlin (dpa) - Die CDU startet heute in das zweitägige «Werkstattgespräch» zur Aufarbeitung der Migrationspolitik von Kanzlerin Angela Merkel. Zum Auftakt am Abend sind in der Parteizentrale in Berlin Statements der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer und des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann geplant. Anschließend sollen Experten in einer Podiumsdiskussion eine Bestandsaufnahme der deutschen und europäischen Asyl- und Migrationspolitik vornehmen.

Von dpa